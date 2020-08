Cruzeiro vence com facilidade e vai à final do Troféu Inconfidência

Neste sábado, Cruzeiro e Patrocinense entraram em campo pela semifinal do Troféu Inconfidência. E o time da capital venceu a partida por 3 a 0, assegurando vaga na final do torneio. Embora tenha garantido que o foco é a disputa da Série B, a Raposa vai em busca do título da competição.

Apesar de eliminado, o Patrocinense garantiu vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2021. O adversário do Cruzeiro na final será definido neste domingo na partida entre Uberlândia e Boa Esporte.

Escanteio cobrado, Giovanni desvia na primeira trave e Ramon completa para o gol! É o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Com dedicatória e tudo! 🔵⚪️🦊#CRUxPAT #DiaDeCruzeiro pic.twitter.com/N4cUqlYFEa — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 1, 2020

O primeiro tempo foi pouco movimentado, apesar do claro domínio cruzeirense. O primeiro gol só saiu aos 11 minutos da etapa final, quando Ramon aproveitou escanteio e abriu o placar para o time da casa. Aos 31, Roberson ampliou a vantagem cruzeirense. Quem completou a vitória foi Maurício, que acertou belo chute na entrada da área.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 PATROCINENSE

Data: 01 de agosto de 2020, sábado

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Horário: 14h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Marcyano da Silva Vicente

Cartões amarelos: Não houve cartões amarelos

Público e renda: Não foi permitida entrada de torcedores.

GOLS

CRUZEIRO: Ramon, aos 11 minutos do 2º tempo, Roberson, aos 31 minutos minutos do 2º tempo e Maurício, aos 35minutos do 2º tempo;

CRUZEIRO: Vitor Eudes, Machado, Ramon, Léo e Giovanni (João Lucas); Jean, Jadsom (Adriano), Maurício e Claudinho (Marco Antônio); Stênio (Welinton) e Thiago (Roberson).

Técnico: Enderson Moreira

PATROCINENSE: Thiago Passos, Emerson, Alex Moraes, Nilo e Igor Pereira; Fernando Teixeira (Allan Patrick), Wisley, Thiago Lima (Tatá) e Magalhães (Henrique); Victor Rafael (Danielzinho) e Rafael Gladiador (Gabriel).

Técnico: Milagres