CT de Cotia sofre ataques e São Paulo registra B.O.

Sede das categorias de base do São Paulo, o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, foi alvo de ataques no último domingo. O ato foi realizado durante o treinamento da equipe profissional, que está concentrada e realiza suas atividades no local desde a última sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte, e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além de rojões utilizados na frente de um dos portões do CT de Cotia, uma pedra teria sido arremessada em direção ao alojamento dos atletas e atingido uma vidraça. Os jogadores estavam em um dos campos realizando atividades, e ninguém ficou ferido.

O São Paulo registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar de Cotia, mas até o momento desta publicação ninguém foi responsabilizado pelos ataques.

Este não é o primeiro ato de protesto nas dependências do clube depois da eliminação para o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite da última quarta-feira, logo após a partida, um pequeno grupo de torcedores foi até a porta do CT da Barra Funda reclamar do desempenho da equipe. Eles tentaram quebrar o portão principal com chutes, e houve relato de supostos tiros.

Para retomar a confiança da torcida, o São Paulo foca agora na disputa do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz teve a semana cheia para preparar a equipe para a estreia contra o Goiás, neste domingo, em Goiânia.