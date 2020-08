Curiosidades: Confira 3 fatos formidáveis sobre a língua inglesa

Há anos a língua inglesa já faz parte do cotidiano dos brasileiros, seja através de filmes, séries, músicas ou mesmo no ensino formal de língua estrangeira, na escola.

No processo de aprendizado do inglês como segunda língua ou para provas de vestibulares como o Enem e para concursos públicos, conhecer algumas curiosidades sobre a língua pode motivar ainda mais o estudante.

Por esse motivo, fizemos a seleção de três curiosidades pra lá de interessantes sobre o inglês para você. Confira!

1. Origens

O inglês é uma língua germânica, contudo, ao longo dos séculos passou por profundas mudanças, como é possível ocorrer com qualquer língua natural. Desse modo, a língua recebeu influência de diversos idiomas, inclusive do francês, uma língua românica.

Além das influências mais conhecidas, há também algumas influências vocabulares inusitadas no inglês. Esse é o caso de palavras como moose, opossum, pecan, raccoon, skunk e squash, essas palavras são originárias de uma língua já extinta, que era falada pelo povo algonquiano. A tribo nativa vivia no local que foi a primeira colônia inglesa.

2. As palavras de Shakespeare

Não dá para falar de literatura em língua inglesa sem falar de Shakespeare, certo? Contudo, o e escritor foi marcante não só para a literatura clássica, mas também para a língua!

Você Pode Gostar Também:

Shakespeare, através de sua literatura, inseriu no inglês cerca de 1.700 palavras que não existiam na língua. Muitos acreditam que com a inserção dessas palavras no dicionário do inglês, o escritor contribuiu muito para o desenvolvimento da língua.

3. Novas palavras por ano

Em todo o mundo, há cerca de 1,132 bilhão de falantes da língua inglesa. Sim, isso é muita coisa! Esse número obviamente interfere e muito no desenvolvimento da língua e na sua difusão.

As língua naturais têm como uma de suas características a capacidade de criatividade vocabular por parte de seus falantes e com o inglês não seria diferente! Desse modo, o inglês ganha por ano cerca de 4 mil novas palavras. Isso significa que a cada duas horas, uma nova palavra é adicionada ao dicionário da língua inglesa.

Além dessas três curiosidades, há muito mais fatos interessantes sobre o inglês que você pode descobrir durante seu processo de aprendizado. Então, não perca tempo, se dedique ao estudo dessa língua tão rica e interessante!

Gostou deste texto? Então deixe seu comentário.