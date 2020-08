Curiosidades: Confira 3 guerras que viraram obras cinematográficas

Os acontecimentos históricos são comumente recriados na arte e, principalmente, retratados em obras cinematográficas. Nesse sentido, muitas guerras são retratadas em curtas e longas na história do cinema.

Por esse motivo, separamos três conflitos bélicos que inspiraram os roteiristas e diretores de cinema pelo mundo. Confira!

Primeira Guerra Mundial

Um marco para a história de todo o mundo, a Primeira Guerra ocorreu no século XX e foi o primeiro conflito em estado de guerra total – aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos bélicos para um combate.

Resultado de transformações que ocorriam na Europa e que colocaram as nações do continente em conflito, a Primeira Guerra Mundial se estendeu de 1914 a 1918.

Nesse sentido, o conflito influenciou a criação de muitos filmes e diversas outras representações artísticas. Entre os filmes mais importantes sobre essa guerra figuram Sargento York (1962), Nada de Novo no Front (1930), A Grande Ilusão (1937) e Lawrence da Arábia (1962).

Segunda Guerra Mundial

Considerado um dos conflitos bélicos mais terríveis da história do mundo, a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945, deixando muitos países destroçados. Assim, esse conflito resultou na morte de mais de 70 milhões de pessoas, segundo as estatísticas.

Por ser tão marcante para a população mundial por envolver nações de todos os continentes, inclusive o Brasil, esse conflito inspirou muitas obras cinematográficas ao redor do mundo.

A lista é realmente extensa, de modo que não é possível citar todos os filmes, mas entre eles figuram A Vida é Bela (1977), O nono dia (2004), Filhos da Guerra (1990) e O Pianista (2002).

Guerra do Vietnã

Por fim, trouxemos a Guerra do Vietnã, cujo conflito se deu entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, no período de 1959 a 1975. Essa guerra teve fortes questões ideológicas como motivação. Muito da tensão que existia entre as duas nações se davam por resquícios da bipolarização da Guerra Fria.

Assim, o conflito teve a intensa participação do exército americano entre 1965 a 1973. Estima-se que tenham morrido entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas em decorrência do conflito.

Algumas das obras cinematográficas inspiradas por essa guerra são Nascido Para Matar (1987), Corações e Mentes (1974), O Exército Inútil (1983) e Pecados de Guerra (1989).

Recomendamos todos os filmes citados acima, pois são excelentes obras para conhecer mais sobre a história mundial, além de serem ótimos filmes para o seu entretenimento.

