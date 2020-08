Curiosidades: Quais línguas influenciaram o léxico do português?

Na sua origem a língua portuguesa, como todas as línguas românicas, é intimamente ligada ao latim.

O latim era a língua do Império Romano e era falada pelo povo que se situava no pequeno estado da Península Itálica, o Lácio.

Assim, o português surgiu a partir da transformação do latim em decorrências de diversos conflitos e transformações político-histórico-geográficas desse povo. Os primeiros registros oficiais escritos em português são datados no século XIII, após o estabelecimento do Reino de Portugal no século XII.

Desde a chegada no latim na região do Lácio, a língua passou por diversas transformações, sofrendo, desse modo, influência de outras línguas. Séculos depois, com a chegada dos portugueses ao Brasil, a língua continuou recebendo interferências do vocabulário de mais línguas com as quais entrou em contato.

Contudo, as mudanças não se restringem ao campo lexical ou morfológico, mas também ao fonológico e ao sintático.

Ou seja, como toda língua natural, o português vem sendo moldado durante a sua constituição histórica de acordo com o período temporal, com o espaço geográfico e com o social.

Influência lexical de outras línguas

Além da base latina, ainda em território europeu, o português recebeu muita influência dos árabes e dos povos germânicos.

Neste sentido, podemos chamar atenção para o conjunto de palavras iniciados por al-, que são uma influência árabe. Assim, algumas palavras são: álcool, alcova, alface, algoz, almofada, e azul, entre outras.

Entre os léxicos de influência germânica temos aia, elmo, ganso, sítio, roca, luva, guerra, espiar etc.

A partir do século XV, com a expansão marítima, o português rompeu as fronteiras de Portugal e passou a receber ainda mais influência de outros idiomas. Assim, idiomas como o francês, o espanhol, o inglês e também o italiano. Além dessas línguas, no Brasil, o português teve influência das línguas indígenas, como o tupi, por exemplo, e de línguas africanas, como as bantu.

Essas duas últimas acabaram por moldar a língua de tal modo que, nos dias atuais, o português brasileiro se difere do europeu. Essas mudanças estão em evidência nos estudos da área de história da língua. De acordo com as pesquisas, desde o século XIX as mudanças têm se revelado substanciais entre as variantes nacionais da língua.

Veja abaixo alguns vocábulos que o português adquiriu de outras línguas:

Francês : ateliê, avenida, bufê, capô, crachá;

: ateliê, avenida, bufê, capô, crachá; Espanhol : boina, bolero, mochila, tijolo, galã, chiste;

: boina, bolero, mochila, tijolo, galã, chiste; Inglês : bife, filme, futebol, suéter, xampu, lanche;

: bife, filme, futebol, suéter, xampu, lanche; Italiano : risoto, boletim, violino, ária, dueto;

: risoto, boletim, violino, ária, dueto; Tupi : abacaxi, arara, carioca, urubu, piranha;

: abacaxi, arara, carioca, urubu, piranha; Línguas bantu: acarajé, angu, fubá, tanga, senzala etc.

Além disso, é importante ressaltar que a língua continua em constante mudança, pois é um fenômeno natural das línguas. Nesse sentido, as influências não param, o acréscimo de estrangeirismos vindos do inglês é prova disso.

