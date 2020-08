Curiosidades: Saiba como eram as escolas na Antiguidade

O acesso à educação atualmente é assegurado por lei, assim, as crianças e os adolescentes têm direito garantido a acessar a escola, contudo, na antiguidade nem todos possuíam este benefício.

A escola era privilégio de nobres e ricos. Além disso, o ensino era restrito aos homens, as meninas e as mulheres não tinham direito à instrução formal. Esse direito foi sendo conquistado aos poucos em cada nação durante a passagem dos séculos.

Por esse motivo, trouxemos algumas curiosidades sobre como funcionavam as escolas na antiguidade, em civilizações antigas. Fique por dentro!

Esparta

Em Esparta a educação formal era iniciada quando a criança atingia os sete anos de idade. O Estado tinha obrigação de garantir a formação dos garotos. Contudo, toda a formação era voltada para o treinamento militar, pois ao final da infância, quando os meninos ingressavam na fase da adolescência, eram recrutados pelo exército.

Nesse sentido, sua formação era voltada sobretudo para a sobrevivência, mas no programa de estudo chamado agoge havia também leitura, escrita e música.

Já as meninas não recebiam nenhum tipo de educação formal por parte do Estado, mas podiam ser educadas em casa. Em Esparta, as mulheres tinham mais ‘direitos’ que nas demais cidade-estado gregas e podiam até receber treinamento físico e educação suficiente para administrar as propriedades familiares.

Athenas

A formação em Atenas, por sua vez, era voltada para o desenvolvimento de pensadores, não para a formação do exército, como em Esparta.

Nesse sentido, em Atenas, as crianças recebiam educação desde cedo, aprendendo a ler e a escrever. A partir dos sete anos, os filhos dos nobres podiam acessar o ensino em escolas privadas, nas quais eram ensinadas diversas disciplinas, entre elas música, poesia, filosofia e matemática.

Apesar do treinamento físico ser necessário nas escolas de Atenas, a prioridade era dada ao desenvolvimento do intelecto. Contudo, as meninas também não tinham o direito de acesso à escola, desse modo, eram ensinadas em casa.

Uma das curiosidade mais interessantes sobre as escolas de Atenas é também uma raridade em sociedades da antiguidade: filhos de pessoas pobres também podiam frequentar as escolas privadas, pois o custo era baixo.

Egito

Já no Egito Antigo a educação era feita de maneira bastante informal, mesmo que fosse muito valorizada. Desse modo, os ensinamentos eram feitos principalmente pelos pais das crianças que já as instruíam para desempenhar a mesma profissão que eles.

As meninas, contudo, eram educadas no ambiente doméstico, e eram ensinadas a cozinhar e a costurar, por exemplo, por suas mães.

Filhos de nobres ou de famílias ricas podiam acessar à escola para futuramente desempenhar papéis políticos no governo ou serem escribas, por exemplo. Nessas instituições de ensino restritas a um pequeno grupo de pessoas privilegiadas, eram ensinadas algumas disciplinas como história, ciência e matemática.

