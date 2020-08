Dani Calabresa narra situação inusitada em que usou vibrador no rosto

Sempre com uma piada pronta na ponta da língua, Dani Calabresa arrancou gargalhadas com sua participação no programa Saia Justa, exibido pelo canal fechado GNT, na última quarta-feira (12).

A humorista contou que já usou um vibrador para evitar crises de sinusite, doença respiratória que a afeta desde muito nova.

“Ganhei meu primeiro vibrador de um preparador vocal que eu fui para ver se estava com um calo nas cordas vocais. Tô sempre doente, com sinusite e, vira e mexe, eu perco a voz. Aí ele falou que tem que beber mais água e fazer exercícios físicos. [Ele me deu] um pequeno vibradorzinho e, todo fofo, falou: ‘Sim, é um vibrador, mas coloca nos seios da face para não ficar catarro e virar sinusite toda gripe que você tiver“, disse.

Bem humorada, ela fez questão de salientar que, após isso, descobriu as outras prazerosas funcionalidades do brinquedo erótico. “Amor, mas eu juro, fui colocando animada, eu quase dei uma esfolada demais, fui entendendo como usar o meu novo amigo. Fiquei animada e comprei um modelo mais moderno, com um silicone mais gostoso, que tem umas sete pontas que você sabe“, declarou aos risos.

Mônica Martelli, atriz que também participava do programa, confessou que conheceu o vibrador na mesma situação que Dani, por indicação da sua fonoaudióloga. Segundo, ela a indicação era para massagear as cordas vocais antes de subir no palco em suas turnês teatrais.