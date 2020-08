Dani Souza reage aos comentários sobre como tratou Dentinho em dia especial

Após ser criticada pela forma em que tratou Dentinho, seu esposo, em um vídeo publicado no Youtube, Dani Souza resolveu se pronunciar.

Para quem não sabe, os comentários foram feitos na gravação que ela fez no Dia dos Pais. Para algumas pessoas, a modelo tratou o jogador com frieza.

“Eu estava doente! Em segundo lugar, eu estava com a cabeça abaixada porque estava pensando no meu pai. As pessoas não tem noção. Eu não tive meu pai. A gente sofre“, desabafou a youtuber.

“Depois falaram de eu estar de máscara em casa. Eu estava resfriada e por isso que usei máscara no dia de casa”, explicou a famosa, que ainda foi criticada por não ter servido a refeição de Dentinho na ocasião.

“Eu estava ruim, não estava bem. Fora isso, estava acontecendo um monte de problema no Brasil que eu estava resolvendo“, esclareceu Dani Souza.

A modelo ainda explicou que a intenção do canal é mostrar o dia a dia real da família. “Se fosse para ser um canal que mostra tudo bonitinho, tem vários falsos. O nosso é realidade“, disse. “Somos simples, amamos todo mundo. Não somos aqueles que brigam e na frente das câmeras são só amor. Não é o nosso caso”, disparou.