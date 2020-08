Daniel Adjuto finge cortar o dedo, assusta a mãe e vira alvo da web

Daniel Adjuto foi o centro das atenções no Instagram na noite da última terça-feira (18) por causa de uma brincadeira com a mãe, Hellem Adjuto. Na cozinha, o jornalista da CNN Brasil simulou um corte enorme no dedo enquanto cortava uma verdura e deu um baita susto na matriarca da família.

“Inventei de fazer o jantar e, claro, preguei uma peça na minha mãe!”, anunciou o famoso na legenda do vídeo, que já foi visto por mais de 40 mil usuários da rede social. Adjuto aproveitou e ressaltou um fato curioso após o susto da mãe: para estancar o sangue falso, ela pegou açafrão do armário.

“Aí, Dani! Eu falei pra tomar cuidado que a faca tá muito amolada…”, avisou Hellem, que logo percebeu a pegadinha do filho. “Põe aí… Ah, mentira! Aí Dani, sacanagem! Aí Dani! Mas pareceu sangue!”, reagiu.

O público reagiu nos comentários. “Se faço isso com minha mãe, ela desmaia, não me socorre e eu que acabo tendo que socorrer ela”, afirmou um fã aos risos. “Não se faz isso com uma mãe. Eu te matava depois de aliviar o coração”, garantiu outra.

“Se eu fosse ela eu tinha aproveitado e cortado de verdade, só pra tu aprender”, disparou um terceiro. “A camiseta foi para combinar com o susto”, considerou outra se referindo à estampa da camisa: um desenho de uma mulher aos gritos.

Confira: