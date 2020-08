Daniela Lima toma atitude surpreendente na CNN Brasil ao noticiar caso de racismo

Daniela Lima surpreendeu os telespectadores da CNN Brasil, nesta segunda-feira (10), ao tomar uma atitude durante telejornal. Após a notícia de mais um caso de racismo, desta vez em Brasília, a jornalista decidiu divulgar o nome do criminoso e desabafou.

“Mais um caso de racismo que veio à público. A gente lembra daquele jovem num shopping do Rio de Janeiro e também um entregador no interior de São Paulo [casos que aconteceram na semana passada]. Uma situação extremamente lamentável e, claro, sempre que uma situação dessa vier à público você vai acompanhar aqui com a gente”, afirmou a apresentadora Carol Nogueira.

Daniela Lima, então, prosseguiu: “E a gente vai dar nome aqui, porque essas pessoas precisam começar a responder publicamente pelo que fazem. Se se dá o luxo de entrar na lanchonete e chamar um pai, na frente da sua filha, de macaco, precisa também arcar”.

Após dar o nome do acusado de cometer o crime, a âncora ainda afirmou: “[Ele] é o autor desse ato de racismo em Brasília. A gente aqui vai dar nomes aos bois para as coisas ficarem bem claras”.

O caso citado pela CNN Brasil aconteceu na noite da última sexta-feira (7). Pedro Henrique Martins Mendes, de 35 anos, foi preso após proferir ofensas racistas contra o delegado da Polícia Civil do DF Ricardo Viana, que estava com a filha de 15 anos dentro da lanchonete.

O acusado, então, passou a insultá-lo gratuitamente na lanchonete, segundo o policial. O delegado deu voz de prisão ao agressor, que ainda tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que deu apoio à ação.