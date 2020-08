Danilo Gentili debocha de campanha estrelada por Fábio Porchat e vira alvo da web

Danilo Gentili fez “piada” com campanhas levantas na web por Fábio Porchat e demais artistas contra o racismo, machismo e outras iniciativas politicamente corretas. Em tom de provocação, o apresentador do The Noite disse que a atitude dos colegas “rende biscoitinho e muita publicidade”.

“Eles dizem que é chocante e desconfortável mas é exatamente o contrário: é seguro, cômodo, rende biscoitinho de jornalista e muita publicidade capitalista. Qual dessas você prefere? 1, 2, 3 ou 4?”, questionou. Em um dos pôsteres, Gentili debochou: “Sou um pelego em eterna construção”.

Nomes do mundo artístico como Fábio Porchat, Nany People e André Vasco entraram na campanha “sou um racista em desconstrução”, lançada na noite do dia 7 de agosto, sexta-feira, e que chamou a atenção pelo seu impacto após dois casos de racismo, um no Rio de Janeiro e outro no interior de São Paulo.

“É chocante e desconfortável, mas é a verdade. É essencial e urgente que eu diga isso antes que mais vidas sejam prejudicadas. Carrego em mim preconceitos estruturais e estou aqui pra dizer que participei dessa construção nociva, e, de forma perigosamente sutil, absorvi e reproduzi o idioma do racismo com fluência”, afirmaram o humorista, a atriz e o apresentador no Instagram.

No site oficial da campanha, links para organizações que lutam contra o preconceito e discriminação são disponibilizados, assim como o cadastramento de outras iniciativas. Dias após o lançamento da primeira campanha, Porchat e demais artistas expuseram outros: “Sou um machista em descontrução” e “Sou um LGBTFóbico em desconstrução”.

“Tenho certeza que reproduzi esses preconceitos ao longo da minha vida, evidenciando a minha masculinidade frágil e tóxica. Essa postura, agride quem até mesmo quem eu penso que amo. Pois amar, é o contrário de agredir. É muito distante de acolher, e finalmente eu consigo entender que eu sou um machista em desconstrução e começo já meu o trabalho de transformação”, reproduziu em sua rede social sobre o machismo.

Confira: