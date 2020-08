Danilo Gentili diz que foi à delegacia após Maisa ter tomado vodca por engano no The Noite

Danilo Gentili revelou pela primeira vez os bastidores de um erro no The Noite que provocou a sua ida até à delegacia. Tudo aconteceu por causa de um erro da sua produção, que colocou vodca no copo de Maisa Silva, que tomou sem saber do que se tratava.

“Eu brinquei desse jeito porque eu jurava que isso jamais iria ao ar. Depois disso, você recebeu o B.O.? Como é que foi?“, questionou a apresentadora. “Fui na delegacia explicar que foi tudo uma grande confusão. Acidentes acontecem“, resumiu o apresentador.

A polêmica aconteceu em 2017, quando Maisa tinha 15 anos. O humorista até brincou com a situação na época: na gaveta, ele pegou uma garrafinha, daquelas onde se armazena bebidas, e disse: “Ah, desculpe, Maisa, eu coloquei um pouquinho de vodca“.

No momento que ela sentiu o gosto da bebida, a jovem se mostrou chocada. “Vai dar merda. Eu senti um gosto de álcool. Nossa, que horror. Não estou acreditando que isso tá acontecendo na emissora que eu tô desde pequenininha“, disse.

Na época, o SBT se envolveu por meio da sua assessoria de imprensa que o ato foi um “engano por parte da produção, que esqueceu de tirar a caneca do convidado anterior“. “Danilo, por sua vez, apenas quis brincar com a situação. Porém não é verdade que ele tenha oferecido a bebida para a atriz“, apontou o comunicado.