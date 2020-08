Danilo Gentili reage contra campanha feita por Fabio Porchat e outros famosos

Danilo Gentili usou o seu perfil no Twitter para opinar sobre a campanha “sou um racista em desconstrução”, lançada neste sábado (8), que reúne várias personalidades brancas de diferentes áreas. A ideia dos criadores é fazer com que as pessoas reconheçam atitudes preconceituosas e assistir na luta antirracista.

O apresentador do The Noite, do SBT, reagiu com ironia: “Aguardando as próximas campanhas do bem: ‘Sou pedófilo, mas estou aprendendo’, ‘Sou estuprador e sigo evoluindo’, ‘Sou assassino, mas eu ainda chego lá’”.

Em seguida, Danilo Gentili ainda fez outra postagem sobre o assunto. “Atenção: todo comediante que não postar foto dizendo que é racista é racista”, escreveu o famoso.

Cabe lembrar que Fabio Porchat é um dos famosos que encabeçam o projeto. Para a campanha, o humorista declarou: “É chocante e desconfortável, mas é a verdade. É essencial e urgente que eu diga isso antes que mais vidas sejam prejudicadas”.

“Carrego em mim preconceitos estruturais e estou aqui pra dizer que participei dessa construção nociva, e, de forma perigosamente sutil, absorvi e reproduzi o idioma do racismo com fluência. Não sei quantas vezes eu fui tóxico ao longo da vida, mas a partir de agora eu sou um racista em desconstrução, e começo o trabalho de transformação”, desabafou.

Bruno Motta, Nany People, Regina Volpato, André Vasco e Jefferson Schroeder foram algumas outras personalidades que já deram seus rostos ao projeto.

Aguardando as próximas campanhas do bem:

“Sou pedófilo, mas estou aprendendo”

“Sou estuprador e sigo evoluindo”

“Sou assassino, mas eu ainda chego lá” — Danilo Gentili (@DaniloGentili) August 8, 2020

Atenção: todo comediante que não postar foto dizendo que é racista é racista. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) August 8, 2020