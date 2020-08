Danni Suzuki choca ao relatar apuros ao surfar nas Ilhas Maldivas

Danni Suzuki recentemente voltou a atuar, na sua participação em Arcanjo Renegado, série da Globo. Como já filmou a produção, curtiu uma viagem para às Ilhas Maldivas — mesmo em meio à pandemia — e acabou passando apuros por lá.

A atriz de 42 anos compartilhou algumas fotos no destino paradisíaco, exaltou a realização de conhecer o país asiático e confessou o frio na barriga a volta ao surf: “Meu sonho sempre foi vir pra cá. Nunca pensei que um dia eu viria surfando com amigos tão queridos. Tem sido um desafio pra mim, enfrentar esse mar depois de tanto tempo sem surfar“.

“Hoje foi meu dia mais difícil aqui, depois de dois dias de cativeiro no barco com febre tomei muitas bombas, mas muitas bombas na cabeça e no auge daquela dor de ‘veado’ uma que dá na lateral da costela. Quem já sentiu sabe“, prosseguiu a atriz, que inclusive teve a companhia de Isabella Santoni nessas férias.

Na sequência, Danni Suzuki chocou ao revelar que foi arrastada pelo mar ao tentar surfar e, ao fim, passou mensagem motivacional: “Por fim fui arrastada até uma ilha. Tô bem! Garganta dolorida, dor de cabeça mas pronta pra próxima ‘session’. E que cada desafio desse me fortaleça pra eu nunca desista em meio a dificuldades. Sabia q não seria fácil. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Gratidão a meus amigos aqui. E que venham ondas melhores“.

Seguidores enviaram mensagens de apoio, como um que escreveu o seguinte: “Dani, já fiz duas surf trips com você e sei o quanto você é dedicada e persistente. Tenho certeza que esse foi mais um aprendizado pra te deixar ainda mais casca grossa no mar e que ondas maravilhosas te aguardam nessa viagem ainda“.

Confira: