Datena abre o jogo e revela motivo de ter desistido de ser candidato

Após a aparição no Brasil Urgente da última terça-feira (11), José Luiz Datena deixou evidente a sua não candidatura para nenhum cargo na eleição deste ano. O apresentador explicou os motivos da sua decisão em seu blog, no site da Band, e disse que tinha que “escolher entre os políticos e a família Saad”.

“Resolvi fazer (com o maior prazer e carinho) o que a Band me pediu, depois de quase 30 anos de casa. Eu tinha que escolher entre os políticos e a família Saad. Escolhi minha casa. Preferi a história da Bandeirantes”, afirmou o jornalista.

O famoso citou as dificuldades provocadas pela pandemia e relatou o trecho de uma conversa com Johnny Saad, presidente da emissora. “Está difícil para todo mundo. Conversei com Johnny Saad, meu ‘irmão mais velho’, e ele me falou: ‘Datena, você é importante hoje para a gente’”.

Datena ressaltou que “gostaria de ter ajudado Bruno Covas”, o atual prefeito de São Paulo pelo PSDB. “Sairia, sim, em uma chapa com ele. Ou também sairia como candidato a prefeito. O MDB, partido do qual sou filiado, me deu essa opção”, confirmou o veterano.

Para ele, “é importante estar aqui”, se referindo ao trabalho na Band. “A Bandeirantes precisa dos apresentadores mais experientes para mesclar com a molecada mais nova. Esta casa sempre me deu muitas oportunidades. Chegou minha hora de retribuir”, refletiu.

Datena garantiu que será candidato no futuro. “Eu ainda vou ser candidato! Ainda vou entrar para a política! Ainda vou ficar frente a frente com esses caras que estão lá. Só estando no campo deles para fazer alguma coisa para mudar”, avaliou. “E já adianto que o presidente do partido me ofereceu bons projetos para as próximas eleições. Me aguardem. Na próxima eu vou”, finalizou.