Datena deve definir se concorrerá nas eleições 2020 nesta terça (10)

José Luiz Datena ainda não decidiu se participará ou não das Eleições 2020, que acontecem em novembro. No entanto, a decisão será tomada nesta terça-feira (11), quando, a partir disso, os interessados em disputar cargos políticos não poderão mais apresentar programas na televisão e no rádio.

Segundo informações do UOL, o jornalista, que é filiado ao MDB, ainda precisa decidir se deixa ou não seus programas no Grupo Bandeirantes. Ele é cotado para ser o candidato a vice do atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), pré-candidato à reeleição.

A publicação informou que o MDB e PSDB aguardam uma definição sobre se o apresentador da Band vai querer entrar ou não na política. Os dois partidos têm como certo que o comunicador já descartou a possibilidade de ser cabeça de chapa em uma candidatura majoritária do MDB.

“A probabilidade maior que existe agora é a de eu sair como candidato a vice-prefeito de São Paulo de um cara que eu gosto“, afirmou Datena, recentemente.

Falando nisso, a eleição paulistana já vai tirar o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) de programas da Record. Ele está confirmado pelo partido para ser lançado como candidato a prefeito.