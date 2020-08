Datena diz que para andar na casa de João Doria é preciso GPS

José Luiz Datena deu uma de fofoqueiro durante o Brasil Urgente da última quarta-feira (26), e revelou detalhes da poderosa mansão do governador João Doria (PSDB), apontada entre as 10 maiores residências da cidade de São Paulo. Em tom de brincadeira, o apresentador disse que “é preciso usar GPS” dentro da casa.

“A casa dele é quase do tamanho do bairro inteiro”, brincou o apresentador. O comentário veio à tona quando a reportagem do programa flagrou a queda de uma árvore na rua que leva o nome do político.

“Ele mereceu, trabalhou muito, mas é grande a casa do Doria, casa bonita. Eu entrei lá uma vez em dezembro e fui encontrar ele em janeiro, em outro cômodo, porque é grande. Uma das dez maiores casas de São Paulo. Impressionante, tem que andar com GPS lá dentro”, disparou.

Humorado, Datena citou Guilherme Boulos, do PSOL e um dos principais líderes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto). “Se o Boulos passar perto da casa do Doria, ele resolve todo o problema de habitação aqui em São Paulo, que é uma casa grande”, alfinetou.

Segundo levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo em 2016, João Doria é morador da 10º maior mansão da capital paulista, localizada no bairro Jardim Europa. O imóvel tem 3.304 metros quadrados de área construída e o espaço restante é ocupado por um campo de futebol, quadra de tênis e jardim.

