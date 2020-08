Datena envolve Catia Fonseca e Hebe Camargo em sugestão inusitada a Zeca Camargo

José Luiz Datena usou o início do Brasil Urgente da última terça-feira (18) para uma sugestão inusitada ao novo diretor da Band, Zeca Camargo. A ideia do veterano do jornalismo envolveu Catia Fonseca, sua “vizinha” de programação. Para o apresentador, a amiga “tem o carisma” de Hebe Camargo (1929-2012).

“Você fala tão bem quanto ela e tem carisma como a Hebe tinha”, afirmou Datena, que completou: “Eu acho que a Band devia, o Zeca Camargo devia falar com o [Antonio] Zimmerle e botar um programa para você fazer igual o da Hebe”.

O famoso revelou uma história envolvendo uma visita surpresa da eterna rainha da TV: “Você sabe que eu adorava a Hebe, e ela gostava muito de mim também. Ela me dava moral. Um dia, ela pegou e veio aqui no programa. Saiu do meio dos panos pretos que põem no estúdio. Saiu a Hebe, e comecei a chorar de emoção, pois ela veio me visitar, não perdia um programa”.

O assunto veio à tona quando Catia contou ao amigo que tinha feito uma gravação na exposição sobre a apresentadora com detalhes da carreira da mãe de Marcelo Camargo no SBT. A apresentadora lembrou uma imagem que viu no local: Datena dançando com Hebe. “Sabe que eu não lembro disso, Cátia? Eu dançando com a Hebe? Pô, não me lembro, sinceramente, acho que eu estou mal”, brincou.

“A Hebe foi a Pelé da televisão. Era ela e o Silvio Santos. Você faria um programa como o dela muito bem”, avaliou o jornalista. “Mas como ela, só ela”, resumiu Fonseca.

Confira: