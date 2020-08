Datena fica furioso e dá bronca em equipe ao vivo no Brasil Urgente

José Luiz Datena não gostou nada de ver uma edição de reportagem do Brasil Urgente, da Band, nesta quinta-feira (27), e soltou o verbo ao vivo. Tudo aconteceu após o programa exibir uma entrevista feita pelo jornalista com o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) para a rádio Bandeirantes.

Porém, segundo o apresentador, a produção do programa achou que ele estava dormindo e, ao exibir o material editado na televisão, colocou algumas imagens de arquivo.

“Queria avisar que não sou ator de televisão, de cinema, nem de novela. Mesmo porque, ninguém me convidaria. Faço a rádio, acordo cedo, não estou maquiado, penteado. Quando eu olho para baixo, queria avisar que não estou dormindo, estou vendo o celular para ver se chega comunicação importante de quem está aqui na central, pois estou na minha casa”, desabafou Datena.

Em seguida, ele disparou: “Então, [a produção] ficou preocupada em cobrir a imagem inteira e, com isso, não aparece o entrevistado. O principal detalhe é que o entrevistado é um senador da República. ‘Ah, mas parece que você está dormindo quando olha para baixo’. Primeiro que e se eu estivesse dormindo? Dormindo parece que eu faço perguntas melhores do que quem está acordado”.

“Não precisa cobrir a matéria, pois o entrevistado merece, no mínimo, o respeito de aparecer na matéria. Não tô dormindo, tô olhando para a tela do celular, do computador e daí por diante. O que interessa é a informação jornalística, não preciso ser o Brad Pitt para ficar em casa apresentando programa de rádio”, acrescentou o famoso.

O jornalista ainda ressaltou a importância da entrevista: “Não tô preocupado com a minha imagem, tô preocupado com o teor jornalístico de um senador da República dizendo que é um escárnio o foro privilegiado. E é mesmo”.

“Tem que ter respeito ao entrevistado e ao assunto. O assunto não sou eu, não é a minha cara. Não sou galã de televisão, de rádio. Aliás, não sei porque rádio tem que ter imagem, mas hoje tem. O interesse fica colocado em segundo plano. O que interessa se estou despenteado ou se estou dormindo? Não interessa nada!”, completou Datena.