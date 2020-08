Datena reclama ao vivo da temperatura do ar condicionado e sobra para equipe da Band

O apresentador José Luiz Datena revelou que não estar suportando o frio nos estúdios da Band, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O desabafo foi feito ao vivo, durante o Brasil Urgente da última quarta-feira (29), no qual o jornalista bradou com equipe da emissora, exatamente no momento que estava no ar.

“Daqui a pouco estou congelando aqui dentro. Estão de brincadeira comigo? Vocês querem me matar?“, reclamou o jornalista, enquanto o programa estava no ar.

Datena chegou até mesmo a parar o noticiário para se queixar da temperatura do estúdio. “Eu vou implorar, pelo amor de Deus, para o cara esquentar o ar aqui. Se o cara não esquentar o ar aqui, vou ser obrigado a fazer o programa lá fora. Pego uma câmera, boto lá fora e vou fazer o programa lá fora“, reclamou.

O líder do policialesco ainda ressaltou: “Está um frio terrível aqui dentro. Está parecendo o Polo Norte. Vocês estão de sacanagem comigo?”, queixou-se.

O apresentador ainda pediu para alguém abrir a porta do estúdio, para entrar um pouco de ar. “Pelo menos entra um pouco de ar aqui. Está um frio desgraçado“, prosseguiu com a reclamação.

Antes de reclamar sobre a temperatura do estúdio, Datena comentava sobre a fuga de ladrões de carro na zona norte da capital paulista. A reportagem foi interrompida, para o apresentador mostrar sua insatisfação com o ar condicionado.