Datena tenta levar Rachel Sheherazade para a Band; canal avalia

Rachel Sheherazade ganhou um anjo da guarda na Band: José Luiz Datena. O apresentador do Brasil Urgente falou da âncora do SBT Brasil na emissora paulista sobre uma possível contratação. O contrato da jornalista com o SBT chegará ao fim no próximo mês.

De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, do portal R7, sabendo da saída da colega nas próximas semanas, o pai de Joel Datena sugeriu o nome de Rachel para Johnny Saad, presidente da Band. Com a emissora do Morumbi, agora são dois os possíveis canais que podem contratar a paraibana.

Até o momento, não surgiu nenhuma informação de uma possível renovação entre Sheherazade e SBT, pelo contrário, as informações dos bastidores apontam para o fim da parceria após quase 10 anos. Silvio Santos a contratou em 2011.

Ainda de acordo com o jornalista, a visita que a apresentadora fez à Jovem Pan nos últimos dias foi apenas social. Cogitada na CNN Brasil, as conversas nos bastidores indicam uma possível conversa.

Recentemente, após especulações de uma possível demissão, Rachel Sheherazade esclareceu: “Enquanto durar o meu contrato, eu continuo prestando serviços ao SBT. Não existe isso de demissão, tirem isso da cabeça. Se eu e o SBT não quisermos mais trabalhar juntos, esperamos o fim do contrato e então não vamos mais renovar essa parceria. Não tem esse ódio, mágoa ou terrorismo que algumas pessoas querem fazer”.