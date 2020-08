David Brazil constrói casa de campo luxuosa no Rio de Janeiro

David Brazil está prestes a realizar um dos seus grandes sonhos. Pouco tempo depois de comprar um terreno de 7 mil m² na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, o famoso vai construir sua casa dos sonhos, pensada, planejada e executada nos mínimos detalhes para atender aos seus desejos.

A casa de campo, ainda em fase de construção, vai ter 350 m² de área construída e dois andares, e servirá de refúgio para o artista e sua família. Segundo a arquiteta Leila Dionizios, responsável pelo projeto, o resultado será de tirar o fôlego.

“O terreno é super privilegiado e tem vistas incríveis. É uma das vistas mais bonitas que já vi no Rio, além do Joá”, disse ela ao site Casa Vogue.

Além da beleza e exuberância o projeto ainda é sustentável. “A casa será construída sem agredir a mata. Trabalhamos ela como se fosse um cubo de vidro em que todos os ambientes têm vista para o mar ou para a Mata Atlântica“, garantiu Leila.

Além da área dedicada ao paisagismo, a casa vai contar ainda com um terraço com mirante. Já a suíte de David terá vista em 180º da mata e da praia. Ao todo, serão quatro suítes, cozinha e sala integradas, varanda e área gourmet com piscina.