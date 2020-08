David Junior fala sobre expectativa da chegada do primeiro filho

David Junior é só expectativa para a chegada do primeiro filho. O ator revelou que a gravidez de 22 semanas da namorada Yasmin Garcez é o resultado de muitas tentativas do casal.

“A gente já queria e estava tentando. Quando a quarentena começou, já estávamos grávidos. Apesar disso, veio em um bom momento. Eu pude estar em casa e curtir tudo desde o início. Além disso, conseguimos ir tocando nossos projetos pessoais junto com a gestação, e foi ótimo”, afirmou ele à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Os artista e a namorada decidiram se afastar do noticiário da pandemia para aliviar a tensão do atual momento de saúde pública que o mundo está presenciando.

“É assustador estar gerando uma vida num momento em que mais de cem mil pessoas já morreram. O medo é latente, mais ainda por causa da gravidez. Para não se concentrar só nisso, a gente parou de ver muita notícia. Começamos a focar em outras coisas e nos precavemos como podemos. Felizmente, somos abençoados e temos uma estrutura que nos permite o isolamento”, desabafou.

David Junior explicou ainda o motivo pelo qual esperou passar os primeiros meses da gestação para revelar a notícia ao público. “As pessoas mais próximas já sabiam. Os primeiros meses são mais críticos e quisemos preservar esse momento ao máximo”, confidenciou.

Amante dos animais, o famoso acredita já vir treinando para a paternidade com a criação dos seus pets. “Sempre quis e já estava treinando com os cachorros. A gente passa por umas situações que vão acontecer com os filhos. Dias desses, um deles foi picado por uma formiga e teve um baita alergia, vomitou e desmaiou. Ele é bem grande. Tive que pegar no colo e sair correndo. Imagina quando for uma criança?”, contou.

Há dois anos juntos, David e Yasmin pensam em oficializar a união. “A gente ia casar quando veio a pandemia. Assim que isso tudo passar, ela não me escapa. E agora vamos levar um filho a tiracolo”, brincou.