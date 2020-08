David Junior, Heslaine Vieira e Marcello Melo Jr participam de Sob Pressão

O elenco de Sob Pressão, da Globo, ganhou reforços. A série, que terá dois episódios especiais em outubro deste ano – batizados Plantão Covid – e uma temporada inédita em 2021, contará com David Junior, Heslaine Vieira e Marcello Melo Jr, conforme informações da jornalista Patrícia Kogut.

David viverá o neurocirurgião Mauro, enquanto Marcello está encarregado de uma das vítimas do coronavírus. Cabe lembrar que a edição especial de Sob Pressão abordará os dramas de pacientes e profissionais de saúde em um hospital de campanha; o consultor Márcio Maranhão, que trabalhou em uma destas instituições, orientou o elenco sobre tais ambientes por meio de palestras virtuais.

David Junior, cabe lembrar, vem do êxito de Ramón, seu personagem em Bom Sucesso (2019). O ator chegou à Globo em 2010; após participações em Cordel Encantado (2011) e Geração Brasil (2014), ganhou o papel de Saviano em Liberdade, Liberdade (2016). Esteve em Pega Pega (2017), O Tempo Não Para (2018) e Sessão da Terapia (2019), série do GNT e do Globoplay.

Já Heslaine Vieira, no ar como Ellen em Malhação – Viva a Diferença (2017), ganhou destaque como protagonista de Pedro & Bianca (2012). Após a série da Cultura – que levou o Emmy Kids Internacional –, seguiu para a Globo. Participou de Carcereiros (2018) e do spin-off de Malhação, As Five, que faz primeira apresentação em novembro no Globoplay. Agora, espera o reinício das gravações de Nos Tempos do Imperador.

Marcello Melo Jr, por sua vez, aguarda a retomada dos trabalhos da nova temporada de Arcanjo Renegado, original Globoplay. A estreia na Globo se deu com Viver a Vida (2009), na sequência de trabalhos na Record. Marcou presença em Malhação (2010), A Vida da Gente (2011), Lado a Lado (2012), Em Família (2014), Babilônia (2015), Sol Nascente (2016) e Tempo de Amar (2017).