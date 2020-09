DC anuncia Dia do Batman 2020 com data e planos para celebração

A DC divulgou os planos de comemoração da edição 2020 do “Dia do Batman”, que ocorrerá em 19 de setembro. O evento convida fãs de todas as idades ao redor do mundo para celebrar o aniversário do icônico personagem da editora e será marcado por atividades temáticas em diversas mídias, como quadrinhos, televisão, jogos e outras formas de interação.

A grande novidade deste ano estará na parceria com a Waze, aplicativo de navegação baseado em GPS, que trará um tema especial do Cavaleiro das Trevas para os motoristas. O usuário poderá escolher viajar com a voz do Batman, dublado por Kevin Conroy (Batman: A Série Animada), ou do Charada, feita pelo ator Wally Wingert (Batman: Arkham Asylum). O recurso também estará disponível em outros idiomas, como português e espanhol, ao lado de uma playlist no Spotify.

Vale apontar que algumas edições dos quadrinhos do personagem serão liberadas gratuitamente em plataformas digitais e através do site oficial BatmanDay.com. Já outras histórias poderão ser encontradas no dia da celebração com descontos. Demais conteúdos incluirão pacotes especiais para as versões mobile dos jogos Injustice 2, DC Universe Online e DC Legends.

Waze lançará tema especial em comemoração ao Dia do BatmanFonte: DC Comics/Reprodução

No que se refere a produtos relacionados ao Homem-Morcego, a LEGO, SpinMaster e Funko irão lançar figuras colecionáveis exclusivas em comemoração. Outro destaque fica por conta de um comunicado emitido pela DC, que promete trazer notícias e programações específicas nos dias 18 e 19 de setembro no HBO Max e Cartoon Network.

De olho no Bat-Sinal

Para descobrir a chegada dos lançamentos previstos, os fãs deverão acompanhar nas redes sociais da DC o símbolo do “Bat-Sinal”, em especial a partir das 12h do dia 18 de setembro no Twitter. Haverá atividades digitais de investigação para ajudar o Batman a reunir uma série de pistas deixadas pelo Charada e proteger Gotham. Caso os participantes consigam decifrar as dicas, conteúdos exclusivos serão desbloqueados por tempo limitado.

Além disso, na semana que antecederá o “Dia do Batman”, fãs poderão acessar o site para encontrar uma área dedicada às atualizações de atividades, como instruções e vídeos explicativos para criar a capa e capuz do Cavaleiro das Trevas.



Fonte: Tecmundo