DC FanDome: confira as novidades de The Flash, Titãs e Gotham PD

Neste sábado (22), o evento DC FanDome trouxe diversas novidades sobre os futuros projetos da DC. Os trailers de Mulher-Maravilha 1984, de The Batman e da versão de Zack Snyder para Liga da Justiça eram os mais aguardados, mas os fãs também receberam novidades de séries, jogos e quadrinhos. Confira as novidades anunciadas para algumas das produções feitas para as telinhas:

A série da Netflix anunciou novos personagens para a 3ª temporada: Dr. Jonathan Crane, Barbara Gordon e Capuz Vermelho. O Dr. Crane, mais conhecido como o Espantalho, estará preso no Asilo Arkham e servirá como consultor de Hannibal Lecter. Barbara é conhecida como a mais icônica das Batgirls dos quadrinhos e, no seriado, será uma comissária no Departamento de Polícia de Gotham City que gostaria de ver os Titãs banidos da cidade.

Os atores de Barbara e o Espantalho ainda não foram divulgados, já o Capuz Vermelho será interpretado por Curran Walters. O ator já participa da série como Jason Todd, que, nos quadrinhos acaba se tornando o vilão que comanda gangues em Gotham.

Capuz VermelhoFonte: DC

O episódio final da 6ª temporada da série deixou os fãs com gostinho de “quero mais”. A produção precisou ser interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus, então os novos episódios estão sendo muito aguardados pelos fãs. E o DC FanDome não decepcionou, trazendo um trailer do que está por vir no próximo ano.

O curioso é que as imagens mostradas são de cenas gravadas inicialmente para a temporada já finalizada, que foi encurtada em 3 episódios. Essas cenas serão reeditadas e trabalhadas para compor a 7ª temporada – inclusive, a reviravolta prevista para o final da última temporada irá acontecer logo nos primeiros episódios da nova.

Pouca coisa é realmente revelada, mas dá para ver Chester P. Runk trabalhando com a Equipe Flash e também a luta para resgatar Iris do Mirrorverse. Confira:

Gotham PD

Matt Reeves, diretor de The Batman, comentou sobre a série de ação derivada do universo do personagem que ele está produzindo para a HBO Max. Pouca coisa se sabia até então, além do fato de que, ao lado de Reeves, está o roteirista Terence Winter, de Boardwalk Empire (2010-2014) e O Lobo de Wall Street (2013), pelo qual foi indicado ao Oscar.

Segundo o diretor, a série irá se aprofundar na corrupção de Gotham City, focando principalmente no que ocorre dentro do departamento de polícia. A ideia é que ela seja um prequel de The Batman – o filme tem data de lançamento marcada para 21 de outubro de 2021. O protagonista do programa deverá ser um policial corrupto com uma longa carreira no departamento.

Personagens dos quadrinhos devem dar as caras em Gotham PD, mas muitos serão criados apenas para a série. Reeves inclusive vê a possibilidade de desenvolver melhor esses programas em um seriado, algo que muitas vezes fica comprometido nas telonas. Ainda assim, a produção do programa ainda está em seus primeiros estágios, sem data de estreia e nem elenco escalado.