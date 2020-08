DC FanDome: confira o LineUp de convidados e apresentadores

A DC Comics divulgou hoje o LineUp completo do DC FanDome, evento online que irá apresentar novidades sobre filmes, séries, jogos e HQs da empresa. Ao todo, são mais de 300 nomes confirmados, de filmes como Mulher-Maravilha 1984, The Batman, O Esquadrão Suicida, além de nomes que devem confirmar novos títulos. Confira abaixo a lista completa de convidados.

???? Most ???? Epic ???? Lineup ???? Ever ???? Free for all fans globally to join for 24-hours only on August 22 at https://t.co/SyKFjcIr1y. #DCFanDome pic.twitter.com/lyDGcomCdk — DC (@DCComics) August 7, 2020

Entre os nomes, alguns destaques estão para Matt Reeves e Robert Pattinson de The Batman, que podem apresentar algum teaser do filme. Mesmo com as gravações paradas por conta do novo coronavírus, é possível que o diretor já tenha material suficiente para uma primeira amostra.

Também irão aparecer no evento o elenco e a equipe de O Esquadrão Suicida, incluindo a brasileira Alice Braga. O diretor do filme, James Gunn, havia confirmado nesta semana que novidades sobre o longa seriam apresentadas no DC FanDome.

Além disso, Dwayne Johnson deve apresentar alguma novidade do filme de Adão Negro, Val Kilmer pode fazer o anúncio oficial do seu retorno como Batman de uma linha do tempo alternativa à de Pattinson e o elenco de Mulher-Maravilha 1984 pode revelar um trailer inédito.

Além dos filmes, Ed Boon, criador de Mortal Kombat e produtor de Injustice: Gods Among Us, também estará entre os convidados, possivelmente para anunciar um novo jogo. E falando em jogos, a Rocksteady Studios, empresa por trás da série Batman Arkham também fará um anúncio de um novo game de Esquadrão Suicida.

A DC Comics também divulgou um pôster com os nomes dos apresentadores do evento, que inclui os brasileiros Aline Diniz e Érico Borgo. Além deles, foram confirmados nomes como o da atriz e apresentadora de televisão Aisha Tyler e do apresentador do The Game Awards, Geoff Keighley. Confira abaixo a lista completa.

Apresentadores do DC FanDomeFonte: DC Comics/Divulgação

O DC FanDome acontece no dia 22 de agosto. O evento terá duração de 24 horas, e poderá ser acompanhado gratuitamente através do site oficial do evento.