DC FanDome: teaser de Batman e mais novidades dos filmes da DC

O DC FanDome aconteceu no último sábado (22) e contou com quase 30 painéis para apresentar novidades sobre séries, jogos, quadrinhos e filmes da DC Comics.

O evento começou com um painel de Mulher-Maravilha 1984, que contou com parte do elenco e com a diretora Patty Jenkins. Além de apresentar algumas novidades sobre o filme, foi exibido um novo trailer mostrando a Princesa Diana em ação e o visual da vilã Mulher-Leopardo.

No painel de Esquadrão Suicida 2, James Gunn e o elenco do filme apresentaram um vídeo revelando o nome dos principais personagens. O painel foi encerrado com um vídeo de bastidores do longa, que apresenta algumas cenas do filme.

Além disso, foi anunciado pelos criadores de Super Choque que a DC está trabalhando em um filme live-action do personagem. O projeto está em fase inicial e não possui muitas novidades, como elenco ou possível data de estreia.

Houve também espaço para outros dois projetos que estão em fase inicial de desenvolvimento. O primeiro foi The Flash, que contou com o ator Ezra Miller, que disse que o filme irá abrir as portas do multiverso nos filmes da DC, além de revelar artes conceituais mostrando o novo uniforme do herói.

O outro projeto, foi do filme solo de Adão Negro, que teve Dwayne Johnson apresentando dois vídeos: um deles com artes conceituais e falando sobre sua empolgação com o filme, e o segundo mostrando Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone e Esmaga-Átamo, confirmando que a Sociedade da Justiça estará no longa.

Mas os grandes destaques ficaram com os painéis do Snyder Cut de Liga da Justiça e The Batman. Além de apresentar novidades sobre as produções, ambos contaram com um primeiro trailer.

Confira abaixo todos os vídeos e artes conceituais que foram apresentados no evento.

Mulher-Maravilha 1984

Esquadrão Suicida

Snyder Cut

The Flash

Arte conceitual do novo uniforme do The FlashFonte: Warner/Divulgação

Adão Negro

The Batman