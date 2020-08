De Bacurau à Nasce uma Estrela: filmes que a Globo promete exibir ainda em 2020

No último domingo (2), no intervalo do Fantástico, a Globo começou a exibir uma chamada anunciando alguns filmes inéditos que promete exibir ainda em 2020.

Antes do anúncio propriamente dito, a emissora pareceu querer reiterar ao público que detém contrato com a maioria dos grandes estúdios. “Sucessos assim a gente só vê na Globo. Cinema aqui é fora do normal“, reitera o texto do off.

Grandes produções que lotaram os cinemas

Entre os títulos anunciados com toda pompa e circunstância estão histórias que arrebataram telespectadores em todo o mundo. Destaque para Nasce uma Estrela, longa protagonizado por Bradley Cooper e Lady Gaga.

Premiado com o Oscar de Melhor Canção Original por Shallow – que teve direito a uma inesquecível performance da dupla na cerimônia de premiação – o roteiro conta como Jackson Maine, um cantor no auge da carreira, ajuda Ally a chegar ao estrelato. No Brasil, vale lembrar, a música ganhou uma controversa versão feita por Paula Fernandes.

Também desta lista faz parte Bohemian Rhapsody. O filme acompanha a trajetória da banda Queen, da formação aos problemas provocados pelo estilo de vida extravagante de Freddie Mercury.

Nas telas, o vocalista foi vivido por Rami Malek, que levou o Oscar de Melhor Ator. A produção também foi contemplada em outras três categorias. São elas: Melhor Mixagem de Som, Melhor Montagem e Melhor Edição de Som.

Bacurau chega à Globo

Outro título que merece destaque é o Bacurau. Mais badalado filme nacional do ano passado, o longa se passa em um pequeno povoado no interior do Brasil, cuja localização não consta no mapa.

O local é habitado por tipos bastante interessantes, como o pistoleiro arrependido Pacote (Thomás Aquino) ou o prefeito picareta Tony Júnior (Thardelly Lima). Eles precisarão se unir aos outros personagens para resistir à uma ameaça misteriosa.

Contemplado com o Prêmio do Júri, no Festival de Cannes, a obra flerta com vários gêneros de narrativa, incluindo realismo mágico, western e ficção científica.

Outra prova incontestável do sucesso é a curiosa história do jornalista que assistiu ao filme onze vezes. Uma vez com a mulher; as outras com dez amantes diferentes.

O primeiro dos filmes a chegar à Tela Quente

O primeiro dos filmes anunciados no chamadão a chegar a Tela Quente é Tomb Rider: A Origem. A produção vai ao ar já na próxima segunda-feira (10).

Como parte da proposta de contar o início da saga de Lara Croft, Angelina Jolie é substituída por Alicia Vikander. Aos 21 anos, quando busca desvendar o desaparecimento de seu pai, ela parte em uma perigosa aventura.

É preciso citar ainda Jurassic World – Reino Ameaçado e o terror Corra!. Na contramão, o infantojuvenil Uma Dobra no Tempo conta com a apresentadora Oprah Winfrey no elenco.

Fecham a lista: Pantera Negra, Círculo de Fogo – A Revolta, Oito Mulheres e Um Segredo, Extraordinário, A Cabana, O Que Te Faz Mais Forte e As Viúvas. Assista a chamada dos filmes:

Contra-ataque à Record

Fazendo uma analogia ao futebol, o lançamento de um chamadão de filmes em pleno mês de agosto parece ser um contra-ataque à Record. Dias antes, a concorrente anunciou um acordo com a Sony.

Em sua maioria, os títulos adquiridos pela emissora de Edir Macedo já foram exibidos pela própria Globo. É o caso, por exemplo, da primeira trilogia do Homem-Aranha, Hancock ou Motoqueiro-Fantasma.

Mas também fazem parte do pacote alguns bons títulos inéditos, tais como Era Uma Vez em Hollywood, Venom e Hotel Transilvânia 3.

Promessas da Globo nem sempre cumpridas

Por último, vale ressaltar que, mesmo com chamadas no ar, a Globo nem sempre cumpre a promessa de exibir filmes em um determinado período.

Liga da Justiça, por exemplo, foi anunciando em chamadão do ano passado. Depois, prometido para junho deste ano. Só foi exibido, de fato, em julho.

O mesmo aconteceu, por exemplo, com o excelente Garota Exemplar, título que estava previsto para julho. Mas o mês já acabou e até agora nada…