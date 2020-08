De biquíni, Carol Portaluppi exibe corpão bronzeado e enlouquece fãs

Filha do técnico de futebol Renato Gaúcho, Carol Portaluppi deixou seus seguidores respirando fundo ao compartilhar uma foto no Instagram na última quinta-feira (6). No clique, Carol aparece de biquíni rosa.

Em uma praia paradisíaca, Portaluppi posou próxima ao mar e mostrou o corpão bronzeado. “Vamos fugir para um paraíso“, escreveu Carol na legenda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a boa forma da gata. “Vou fugir praí logo, logo, me espera sereia“, pediu um. “Palavras são incapazes de expressar todo sentimento que tenho por você. Te amo muito“, declarou-se outro. “E só me chamar, mas não deixa seu pai saber né, delícia“, reagiu mais um, com medo do ex-jogador.

“Leva seu pai que eu quero jogar uma altinha com ele“, brincou um fã de Renato Gaúcho. “A plenitude no olhar de quem viu o pai ganhar mais um Grenal“, escreveu outro.

Essa não é a primeira vez que Carol Portaluppi compartilha fotos ousadas em seu perfil no Instagram. Em clique recente, a gata mostrou as curvas em um banho que, aparentemente, parecia ser em uma gruta. Nos comentários, os seguidores ficaram enlouquecidos.

Confira: