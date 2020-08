De biquíni, Duda Reis sensualiza enquanto reforça o bronzeado

Duda Reis aproveitou o Instagram para compartilhar uma foto, na última quinta-feira (6), para seus mais de três milhões de seguidores, em uma tentativa de atualizar seu bronzeado.

Usando um biquíni florido, a influencer posou deitada em um sofá e fez uma piada sobre não ter conseguido ganhar uma corzinha. “Tentando me bronzear e falhando miseravelmente“, escreveu ela na legenda da imagem.

“O que importa é ser feliz mona, amanhã você tenta de novo“, escreveu uma seguidora. “Também pegando uma cor, também quero“, avisou outra. “Ah, com uma melhor amiga dessa, preciso de mais nada não, já venci“, brincou mais um. “É muito ruim ser muito branquinha, porque em vez de a gente se bronzear a gente se queima“, lamentou uma quarta. “Te entendo viu, o bronze camarão é o que fica“, concluiu ainda outra.

Super elogiada por sua beleza, Duda Reis atualmente se vê como realmente é, mas nem sempre a atriz se enxergou dessa forma. No Instagram, a jovem de 19 anos falou sobre o assunto ao ser questionada se já fez rinoplastia, um procedimento para afinar o nariz.

“Você tem rinoplastia? Se sim, quem fez… Eu tô querendo fazer com alguém bom assim“, enviou um internauta. Como resposta, Duda explicou que tem receio do pós-operatório do procedimento.

Na conversa, Reis falou sobre as inseguranças que as mulheres passam por pressões externas e citou o distúrbio que sofreu: “Todas as mulheres hoje em dia passam por insegurança devido aos padrões estéticos que a mídia impõe na vida de cada uma“.

