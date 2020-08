De Lula, Marcelo Adnet liga para Moro e detona fala de Bolsonaro contra jornalista

Marcelo Adnet se aproveitou do ataque do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra um repórter do jornal O Globo e lançou um novo vídeo para o Sinta-se Em Casa, no Globoplay. O humorista produziu uma suposta conversa entre o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sergio Moro e a ex-ministra Marina Silva.

“Mas que coisa mais absurda. Eu vou ligar imediatamente para a Marina!”, anunciou Lula, que errou na hora de digitar e acabou caindo em uma ligação com o ex-ministro da Justiça do Governo Bolsonaro.

“Desculpa, eu estou com o dedo gordo e fui clicar Marina, Moro, os dois são colados na agenda”, explicou o petista, que completou: “Com todo o respeito que eu te devo, sinceramente, depois de tudo o que eu passei nas suas mãos, nunca na história desse país eu venho a público dizer que iria pegar você e encher sua boca de porrada…”.

“Em primeira instância não percebi nada que pudesse causar melindre”, respondeu Moro. “Esses erros abrem caminho [do Bolsonaro] para uma eventual candidatura minha que pode ser muito interessante na conjuntura política e… Alô, Lula?”, questionou o ex-magistrado após ter a ligação interrompida abruptamente.

“Eu estava orando na chuva, desconectada da rede…”, explicou Marina. “É uma barbaridade que eu sinceramente não consigo entender. É algo que não é possível democraticamente. Eu estou gritando e levantando a minha voz contra os absurdos que estão ocorrendo nessa mega queimada no Pantanal. Que tal se nós criássemos uma frente, Lula?”, perguntou a líder do partido Rede.

“É verdade querida, isso atrapalha a minha candidatura de uma maneira…”, reagiu o político, sem entender a mensagem. “Lula, você não está ouvindo o que eu estou falando?”, questionou Marina. “É verdade, querida. Não estava mesmo”, disparou.

Confira: