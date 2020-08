De olho em 2022: Luciano Huck toma atitude visando eleição

Luciano Huck introduziu mais um ponto importante no seu discurso político, de olho nas eleições de 2022. Disposto a ser um dos presidenciáveis daqui dois anos, o apresentador colocou o meio ambiente dentro dos seus temas de discussão.

De acordo com as informações da revista Veja, além da questão da desigualdade social, Huck investirá fortemente neste segundo ponto-chave da campanha. Ele entendeu, nos últimos meses, que o Ibama sofreu um enorme desmanche e, em seus anos como apresentador da Globo, viu in loco a situação dos indígenas e das comunidades da Amazônia.

O famoso preparou uma série de vídeos para as suas redes sociais sobre o agronegócio consciente e sua importância no mundo atual. Para isso, ele entrou com dinheiro como apoio em projetos de nomes conhecidos como Sebastião Salgado e Gisele Bündchen.

A luta, no entanto, não será fácil. Em recente pesquisa feita pela Quaest Consultoria e Pesquisa, o marido de Angélica apresentou fraco desempenho. Ele apareceu em quinto lugar, com 5%, bem distante do primeiro e do segundo lugar, Jair Bolsonaro (sem partido) e Sergio Moro.

Huck saiu em busca de aliados, mas já encontrou rivais para os próximos meses. Ciro Gomes, em entrevista à CNN Brasil, não poupou críticas e comparou o famoso com o humorista Tiririca. “Luciano Huck, por exemplo, também é um belo de um garoto, um belo apresentador de TV. O Tiririca é um belo de um palhaço, meu queridíssimo, eu admiro muito. Agora, estão prontos para serem presidente do Brasil? Esse é o requisito?“, questionou.