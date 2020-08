De virada, Arsenal supera Chelsea e fatura a Copa da Inglaterra

Em final eletrizante neste sábado, no estádio de Wembley, o Arsenal mostrou poder de reação e conseguiu a virada por 2 a 1 sobre o Chelsea, com atuação inspirada de Aubameyang. Após três anos, os Gunners levantam uma taça, e o técnico Mikel Arteta consegue sua primeira conquista como técnico.

O confronto começou com os Blues muito ligados. Logo aos cinco minutos, Pulisic recebeu a bola dentro da área e não desperdiçou a chance de abrir o placar. O duelo era intenso entre as equipes, com as duas querendo propor o jogo.

Contudo, os jogadores de Arteta acharam um modo de furar o sistema defensivo adversário. Em bola alçada para a área, Aubameyang dominou e recebeu uma carga por trás de Azpilicueta, sendo marcado pênalti para o Arsenal. O próprio jogador gabonês bateu e empatou o confronto aos 26 minutos da primeira etapa.

Voltando do intervalo, o Chelsea teve uma baixa importante logo aos quatro minutos. Pulisic, autor do gol, teve que ser substituído por conta de lesão. No primeiro tempo, o capitão Azpilicueta teve que sair por contusão também. Os Gunners aproveitaram que o adversário perdeu peças importantes e intensificaram o ataque.

Em um contra-ataque mortal aos 20 minutos da etapa final, Aubameyang recebeu a bola na área e tocou por cima do goleiro Caballero. O Arsenal virou a partida e era nítido que os Blues sentiram o peso. Tanto que minutos depois Kovacic recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

O técnico Lampard até tentou fazer substituições mais ousadas, mas, com um a menos, a tarefa ficou ainda mais difícil. O Arsenal conseguiu administrar bem o resultado e não sofreu grandes ameaças. Com o apito final, os jogadores puderam finalmente celebrar.

Com o título, os Gunners se mantêm como recordistas de títulos da Copa da Inglaterra, agora com 14. Já Mikel Arteta consegue seu primeiro troféu logo em sua primeira temporada no Arsenal como treinador principal.