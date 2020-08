De Volta à Hogwarts: evento online vai reunir fãs de Harry Potter

O evento virtual “De Volta à Hogwarts”, marcado para o dia 1º de setembro, vai reunir fãs de Harry Potter de todo o mundo. A celebração vai substituir o encontro anual de fãs na estação King’s Cross, em Londres, para comemorar a saída do Expresso de Hogwarts da Plataforma 9¾.

Criado pela organização Wizarding World, o evento vai ser aberto e totalmente gratuito, com o objetivo de reunir fãs de todos os lugares sem aglomerações. A programação vai das 6h30 às 7h30 da manhã, segundo horário de Brasília, e incluirá a presença de atores como James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) e Bonnie Wright (Ginny Weasley).

Como participar?

Jornal SP Norte/Reprodução

Para acompanhar o evento ao vivo, acessar o site https://www.wizardingworld.com/ e realizar sua inscrição. Através desta plataforma, os fãs podem enviar fotos pessoais que serão adicionadas a um mosaico digital ao longo da programação.

Essa montagem ficará disponível para download ao final do evento e as imagens enviadas serão exibidas dentro da estação King’s Cross — que, após a decoração, será divulgada nas redes sociais da Wizarding World.

Outras atrações

A partir do dia 29 de agosto, os usuários terão acesso a conteúdos como uma palestra do coreógrafo de varinhas Paul Harris; uma experiência imersiva do universo bruxo com a Journeys to Hogwarts Soundscape; além de uma apresentação do CineConcerts, com orquestras de todo o mundo que tocarão músicas marcantes dos oito filmes de Harry Potter.

No dia de inauguração, ainda será exibida uma obra de arte MinaLima criada especialmente para o evento, disponível em edição limitada para compra no endereço http://www.minalima.com. Membros do Fã-Clube de Harry Potter receberão o link para download digital no dia 2 de setembro por email.

Mais informações sobre a comemoração “De Volta à Hogwarts” serão divulgadas pela Wizarding World em suas redes sociais e no site oficial.