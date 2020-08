De volta às gravações, Taís Araújo revela emoção ao se despedir da filha

A quarentena acabou para Taís Araújo. A atriz terá que voltar a gravar Amor de Mãe, novela das 21h, que teve suas gravações interrompidas após a paralisação geral na indústria do entretenimento, devido a pandemia do novo coronavírus.

Com a volta ao trabalho, a famosa foi obrigada a se despedir da convivência constante de Maria Antonia, sua filha de apenas 05 anos de idade. A criança é fruto do seu relacionamento com Lázaro Ramos, que também são pais de João Vicente.

“Achei que ela iria chorar, mas ela me disse: ‘Desejo sorte, muita sorte, mamãe!’ Quem chorou fui eu…”, revelou Taís Araújo, que também confessou, em seu Twitter, que a criança foi muito compreensiva com o fato da mãe ter que voltar ao trabalho.

“Ontem eu voltei a trabalhar, quando falei pra minha filha que voltaria a trabalhar e teria que ir pra rua, ela correu e me abraçou”, relatou a intérprete da advogada Vitória.

Amor de Mãe sofreu com a redução de episódios durante a pandemia e ainda passou pela ameaça de ficar sem uma finalização. Com a diminuição significativa no número de capítulo, Taís terá pouco destaque na segunda fase, que deverá abordar o novo coronavírus.