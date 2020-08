Débora Nascimento faz yoga de biquíni e flexibilidade chama a atenção

Com um biquíni cavado, Débora Nascimento resolveu fazer uma posição avançada de Yoga. Nesta quarta-feira (12), a atriz chamou atenção no Instagram com o seu equilíbrio e boa forma.

Na imagem postada na rede social, a artista apareceu de ponta cabeça e bem concentrada no movimento. “Equilíbrio na invertida”, legendou.

Nos comentários, amigos famosos e fãs reagiram. “Wow”, admirou Thaila Ayala. “Deusa“, afirmou Juliana Paes. “Maravilhosa”, elogiou Mari Bridi. “Perfeita“, escreveu Sophie Charlotte.

“Que incrível“, comentou uma admiradora. “Maravilhosa“, disse outra. “Que mulher“, babou uma terceira. “Arrasou demais“, parabenizou uma internauta.

Para quem não sabe, Débora Nascimento é a mais nova solteira do pedaço. Segundo o jornal Extra, após quase um ano de namoro com o dermatologista Luiz Perez, a atriz colocou um ponto final na relação.

Vale lembrar que esse foi o primeiro romance que a atriz assumiu após o término conturbado e polêmico com José Loreto. Com rumores de traição, o casal terminou e deu o que falar por muito tempo na mídia. Juntos, os artistas tiveram a Bella, que atualmente está com 2 anos.