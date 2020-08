Deborah Secco combina look com a filha e encanta a web

Deborah Secco encantou seus seguidores ao compartilhar um clique em que surge combinando o pijama com a sua filha, Maria Flor, fruto do casamento com o também ator Hugo Moura.

Na imagem, as duas estão com sorrisos estampados no rosto e mostram, orgulhosas, o look com o personagem Snoopy. Na legenda, a atriz celebrou a programação da noite: “Prontíssimas pro nosso passatempo favorito da noite: Filme + caminha!“.

Nos comentários, os admiradores se derreteram pela fofura das duas. “Cada dia mais parecidas!“, observou um. “Lindas de bonitas“, elogiou uma moça. “Meu pequeno tem esse pijama, adoro“, completou outra.

Em uma live recente com Leo Fuchs, Deborah revelou que deseja estrear em breve um espetáculo infantil, com a participação de Maria Flor, da família e dos amigos. “Fiz uma peça há muitos anos chamada ‘Brincando de Era Uma Vez’. Lembro o texto inteiro, de todas as músicas. E sempre conto ela para a Maria Flor antes de dormir. A Maria ficou louca nesta peça e me disse que quer fazer de verdade“, contou.

A artista afirmou ainda que atuar nos palcos é um pedido da própria filha: “Ela me pede todos os dias. E eu conversei com o Hugo e pensei em montarmos ela com um elenco de amigos. Vai marcar a vida da Maria Flor. Vamos?“.

O objetivo, segundo ela, é montar um projeto de curta temporada, para não atrapalhar a filha, nem tão pouco causar um cansaço excessivo. “Pensei em estrearmos quando ela tiver entre 5 e 6 anos. Acho que já dá. Tenho que fazer. Ela disse que quer em um teatro de verdade“, finalizou.