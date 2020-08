Deborah Secco diz que contraiu coronavírus e só soube depois

Deborah Secco e Hugo Moura, seu esposo, conseguiram vencer o coronavírus sem nem terem a certeza de que estavam enfrentando a doença. Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a atriz revelou que o exame só deu positivo tempos depois.

Já recuperada, Deborah explicou: “De fato, no primeiro exame, deu negativo, o meu e do Hugo. Mas era falso negativo. O segundo que fizemos, 15 dias depois, também foi negativo. Foi dar positivo trinta e poucos dias depois”.

Apesar de não ter a confirmação do exame laboratorial, Deborah Secco percebeu as fortes dores que teve e as associou aos sintomas dados pela Covid-19.

“A gente sabia que tinha tido porque ficamos muito baqueados. Foi uma gripe muito destrutiva, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Por isso a gente se isolou”, explicou.

Já recuperada e animada, a artista tem divido um pouco do que tem feito durante a quarentena no Instagram. Recentemente, ela derreteu os corações dos seguidores ao postar um vídeo fofo com Maria Flor, sua filha. No registro, as duas aparecem cantando uma música do filme A Pequena Sereia.