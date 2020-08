Deborah Secco fala das atitudes da Globo durante a quarentena

Por causa da pandemia do novo coronavírus, inúmeras produções televisivas precisaram ser paralisadas, em razão da segurança de todos os profissionais. Depois de 5 meses de isolamento social, a Globo voltou a gravar algumas de suas novelas e atrações, e Deborah Secco resolveu falar sobre.

A atriz é a protagonista de Salve-se Quem Puder, novela das 19h da emissora, que retomou as gravações no dia 10 de julho. A assessoria de imprensa da Globo, em nota ao G1, descreveu brevemente seu protocolo de segurança: “As recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores”.

Deborah, com um figurino fashion e máscara combinando, elogiou o local de trabalho: “Não me canso de agradecer à Rede Globo pelos cuidados conosco durante essa pandemia. É muito bom fazer parte de uma empresa que nos olha como gente. Obrigada a todos e que essa volta diferente seja repleta de alegria”.

Além das mais de 300 mil curtidas, a intérprete de Alexia/Josimara também recebeu mensagens de apoio. A atriz Grace Gianoukas concordou com o que leu: “Tens toda razão. Faço minhas as tuas palavras”. Uma fã de Deborah Secco se declarou: “Você merece todos os cuidados do mundo”.

Salve-se Quem Puder deu lugar à reprise de Totalmente Demais, assim como Éramos Seis deu lugar a Novo Mundo, e Amor de Mãe foi substituída por Fina Estampa, e Malhação pela temporada de 2017. A Globo recorreu a reapresentações de programas antigos em outras diversas produções.

