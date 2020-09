Deborah Secco mostra “neto” em foto com marido e a filha

Deborah Secco e Hugo Moura estão casados desde 2015 e foi nesse ano que nasceu Maria Flor, primeira e única herdeira até então. O casal posou junto com a pequena e encantou internautas ao mostrar um “neto” em foto compartilhada nas redes sociais.

Mais especificamente em seu perfil do Instagram, em imagem publicada no sábado (29), Deborah legendou da seguinte maneira: “Eu, meu marido, nossa filha e o nosso neto! Feliz findi [fim de semana]”. O clique, que tinha um Mickey Mouse de pelúcia como neto, ultrapassou 500 mil curtidas e recebeu inúmeros comentários.

“Família linda e abençoada”, escreveu a atriz Myrian Rios. “Família linda e amada”, completou Sabrina Sato. “Todo amor que houver nessa vida”, desejou o veterano Cid Moreira. A cantora Daniela Mercury e o ator Rafael Cardoso deixaram apenas emojis de coração.

“Adorei o netinho, todo amor pra vocês”, comentou um seguidor da atriz, rendendo-se pela cena. “Ai lindona, isso é tão normal, se acostume. Eu já fui vovó de Homem Aranha ao Pluto”, confessou uma seguidora, mostrando identificação com a mamãe famosa”.

A mais recente postagem que Maria Flor apareceu, sua mãe falou da volta ao trabalho em selfies: “Tô no PROJAC? Tô! Tô com saudade? Tô também”. Deborah Secco é uma das protagonistas de Salve-se Quem Puder, novela das 19h da Globo que retomou as gravações após 5 meses de quarentena.

Confira: