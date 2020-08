Deborah Secco põe biquíni branco fininho e surpreende ao dar zoom

Deborah Secco repercutiu ao publicar uma foto ousada do seu corpo, enquanto pegava um bronze usando um biquíni branco fininho.

Plena, a atriz de Salve-se Quem Puder aproveitou o momento de folga para relaxar e ostentou uma barriga sequinha, com uma tatuagem na costela.

O desenho era de uma borboleta e foi essa figura que ela usou na legenda. Nos comentários, os seguidores foram ao delírio. “Vou riscar borboletas azuis em mim”, escreveu uma internauta. “Com um corpo desse eu não ia querer guerra com ninguém”, reagiu outro.

“Deusaaaaaaaa”, disparou Mayra Cardi. “Perfeição, gente”, comentou mais uma fã. Vale lembrar que ela e o marido, Hugo Moura, conseguiram vencer o coronavírus sem nem terem a certeza de que estavam enfrentando a doença.

Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a atriz revelou que o exame só deu positivo tempos depois. Já recuperada, Deborah explicou: “De fato, no primeiro exame, deu negativo, o meu e do Hugo. Mas era falso negativo. O segundo que fizemos, 15 dias depois, também foi negativo. Foi dar positivo trinta e poucos dias depois”.

Apesar de não ter a confirmação do exame laboratorial, Deborah Secco percebeu as fortes dores que teve e as associou aos sintomas dados pela Covid-19.

“A gente sabia que tinha tido porque ficamos muito baqueados. Foi uma gripe muito destrutiva, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Por isso a gente se isolou”, explicou.

Confira: