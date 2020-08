Decisivo na final, Santos comemora o seu sexto título com a camisa do Athletico-PR

Na última quarta-feira, o Athletico-PR bateu o Coritiba por 2 a 1, fora de casa, e se consagrou campeão do Campeonato Paranaense de 2020. Um dos principais destaques da decisão foi o goleiro Santos, que chegou ao seu sexto título com a camisa rubro-negra.

“Estou feliz demais, porque todo mundo sabe o quanto foi duro chegar até este momento. Fico feliz em mais uma vez contribuir para que o clube continue crescendo, em ajudar meus companheiros em mais uma conquista. Temos que aproveitar tudo isso que está acontecendo e irmos em busca de outros objetivos também”, disse.

O arqueiro de 30 anos ingressou no Furacão em 2008, ainda nas categorias de base do clube. Dois anos depois, ele subiu ao profissional e desde 2018 é o titular absoluto da posição. Além do título Estadual deste ano, ele também conquistou os de 2016 e 2018, a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019.

Agora, o Athletico se prepara para a disputa do Brasileirão. O time estreia neste sábado, diante do Fortaleza, fora de casa, às 19h (de Brasília).