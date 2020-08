Declaração de Reinaldo Gottino sobre caso de racismo causa polêmica

Reinaldo Gottino repercutiu na edição do Balanço Geral SP, desta sexta-feira (7), o caso de racismo envolvendo um entregador e um homem dentro de um condomínio de luxo em Valinhos, no interior de São Paulo. O apresentador causou confusão por causa de uma declaração nova sobre a polêmica.

“É um caso de humilhação envolvendo um entregador de comida, um motoboy que estava fazendo a entrega em um condomínio de luxo. Eu quero colocar no ar porque está gerando a maior confusão”, começou o jornalista, que, em seguida, revelou que o motoboy acionou a delegacia da região e fez um boletim de ocorrência.

“Ele vai humilhando o rapaz, disse que ele está com inveja”, narrou, enquanto a Record passava o vídeo. “O delegado acaba de informar que vai dar uma coletiva sobre o caso”, informou ao público. Gottino, então, contou que familiares do rapaz disseram que ele “tem problemas mentais”.

No primeiro momento, o comunicador não especificou que essa declaração fazia referência ao homem que soltou a fala racista. “O que se tem de informação? Não é opinião. É informação. O motoboy foi a delegacia registrar o B.O. Ele se sentiu humilhado, insultado, e foi mesmo. Isso é racismo. A informação que chega é que a família teria informado que o rapaz tem problemas mentais”, afirmou.

No vídeo divulgado pelo programa da Record no Twitter, o trecho corta, inclusive, no momento em que Reinaldo Gottino passava a última informação. Na mesma rede social, o contratado da Record destacou que o delegado “informou que ele [homem acusado de racismo] tem problemas mentais”. “O pai comprovou com laudos e ele foi medicado e liberado”, apontou. “Isso é uma informação”, concluiu o apresentador. O tweet foi deletado logo depois.

Polêmica: morador ofende motoboy e é denunciado por humilhação. Veja a cena que aconteceu em Valinhos, interior de SP, no #BalançoGeral pic.twitter.com/h9uUxVo21q — Balanço Geral (@balancogeral) August 7, 2020

