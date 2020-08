Dedé Santana, Thammy e Mionzinho estão entre os famosos que querem ser vereador

Assim como tem sido nas últimas eleições, muitos famosos já são pré-candidatos para cargos políticos pelo Brasil. Nomes como Dedé Santana (PTC) e Thammy Miranda (PL) vão disputar uma das cadeiras de Câmaras Municipais pelo Brasil na eleição de 15 de novembro.

Segundo o UOL, além deles, nomes como da cantora Neném (PROS), o humorista Mionzinho (Novo), o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca (PSL), Celinho do Fat Family (PTB), Dr. Bactéria (PSD), Maurren Maggi (DEM) e Renata Banhara (Republicanos).

A publicação ainda afirmou que outras celebridades estão indecisos se entram ou não na disputa, como Raquel Pacheco (PL), a ex-garota de programa Bruna Surfistinha, e Felipe Sertanejo (Podemos), ex-lutador de UFC e ex-A Fazenda.

Para o site, Thammy lembrou que ficou perto de entrar na Câmara como vereador na última eleição, em 2016. Ele ficou como suplente e entrou no legislativo paulistano como assessor no gabinete do vereador Isac Felix (PL).

“Essa passagem me deu uma experiência interessante para conhecer os ritos do legislativo e ver o quão fundamental é mudar algumas práticas”, escreveu o filho da cantora Gretchen.

Já Mionzinho disparou: “É um processo engraçado, assim, de ruptura. Mas é mais para as pessoas entenderem que quem está se candidatando é o Victor, não é o Mionzinho”.

“O Mionzinho é um personagem de comédia, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente quer para a nossa cidade”, completou o famoso.