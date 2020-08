Evento ocorrerá na Câmara Municipal de Penedo

O MDB – Movimento Democrático Brasileiro, escolheu o dia 15 de setembro para realização da convenção partidária que escolherá os candidatos a prefeito e vice da chapa que compõe o partido para a disputa das eleições municipais 2020.

Como todos sabem, Ronaldo Lopes já se configura como pré-candidato a prefeito de Penedo, porém a expectativa maior será o nome do vice, até o momento não divulgado oficialmente. Especula-se nos bastidores os nomes dos vereadores João Lucas, Júnior do Tó, do Presidente da Câmara de Penedo, Marcelo Pereira, além do médico Dr. Epson e do ex-vereador Jorginho Seixas, para assumirem a candidatura de vice-prefeito.

O evento ocorrerá na sede da Câmara de Penedo, no dia 15 de setembro, sem hora definida. O pedido do espaço foi feito na sessão parlamentar desta quinta-feira (27), pelo Vereador Bili Marques, Vice-Presidente da Comissão Executiva Municipal do MDB. Ainda não se sabe se a convenção será aberta ao público, já que ainda vivemos em época de pandemia.

Ivana Toledo e Carlos da Educação já foram definidos como pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Dr. Tico, também pré-candidato a prefeito de Penedo, ainda não pronunciou quem será seu pré-candidato a vice. Já Nelsinho e Ana Flávia já realizaram evento para divulgação de seus nomes, prefeito e vice respectivamente.