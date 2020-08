Demitido da CNN Brasil por comentário homofóbico é contratado pela Jovem Pan

Um dia após anunciar a contratação de Leo Dias, a rádio Jovem Pan acertou com mais um jornalista para sua programação. Leandro Narloch, que foi demitido recentemente da CNN Brasil, vai comandar um programa de variedades ao lado do comentarista Samy Dana.

Segundo o ., os dois estarão à frente do De Tudo um Pouco, que tem previsão de faz primeira apresentação em 15 de setembro. Além disso, existem rumores de que o ex-comentarista da CNN Brasil também fará participações no Jornal da Manhã e que há um outro projeto para ele.

Cabe lembrar que Leandro Narloch foi demitido do canal de notícias após um comentário polêmico feito no dia 8 de julho. Na ocasião, ele comentou ao vivo que a decisão do Supremo Tribunal Federal que libera que homossexuais doem sangue representava uma “mudança pequena” na sociedade e que “gays têm uma chance muito maior de ter Aids”.

Em seguida, a declaração causou nas redes sociais e acabou levando a CNN Brasil a demitir o jornalista. Pouco tempo depois, no dia 20 de julho, o comunicador foi convidado do programa Pânico, da Jovem Pan.

Na ocasião, inclusive, ele despertou a atenção dos diretores da rádio. Durante a entrevista, Narloch afirmou que a CNN poderia ter dado uma oportunidade para que ele explicasse seus comentários.

“Os diretores são bombeiros que ficam apagando incêndio o dia todo, essa minha crise foi só uma no meio de tantas outras. O problema foi a pressão do movimento gay, da comunidade [LGBTQ+], e na televisão a empresa acaba cedendo a pressões, né?”, lamentou.