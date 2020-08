Demitido da Globo, Miguel Falabella apresenta programa da Band

Demitido da Globo após décadas, em junho, Miguel Falabella já está focado em novos projetos em outras emissoras. Neste sábado (29), por exemplo, o famoso estará à frente do Prêmio Master Imobiliário, pela BandNews.

O projeto será comandado pelo artista e também por Ana Paula Padrão. A direção da premiação está sob o cargo de Zeca Camargo, recém-contratado pela Band como diretor artístico. Assim como Miguel Falabella, o jornalista foi demitido da emissora carioca em junho.

O Prêmio Master Imobiliário será levado ao ar ao vivo a partir das 19h30 e, pela primeira vez, vai ser transmitido para todo o Brasil.

O evento tem como objetivo reconhecer e estimular a excelência profissional no setor imobiliário brasileiro. Com isso, a noite conta com premiação e divulgação do desempenho anual das empresas e dos profissionais do ramo.

Antes desse trabalho na Band, logo após sua saída da Globo, Miguel foi convidado para integrar o time de jurados do reality musical Talentos, da Cultura.

O programa contou com apresentação de Jarbas Homem de Mello e foi realizado no começo do mês, prometendo revelar o novo nome do teatro musical brasileiro, relembrando grandes musicais nacionais e da Broadway.