Demitido do programa de Sikêra Jr, repórter muda de profissão e desabafa

Marcos Dione, repórter que deu o que falar após ser demitido do programa de Sikêra Jr, resolveu mostrar que não sabe apenas ser jornalista. No Instagram, o profissional exibiu seu talento como garoto-propaganda.

“Depois que saí da TV, para poder pagar as contas, aceitei convites de algumas empresas para fazer publicidade”, contou o jornalista, em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Dione ainda disse que espera por uma nova oportunidade de trabalho no meio jornalístico, mas nesse momento de desemprego, continuará com as campanhas. “Enquanto não aparece outra coisa pra fazer, vou fazendo publicidade. (risos) Mas a vontade de voltar é no corpo todo”, garantiu.

Na rede social, Marcos, que tem pouco mais de 53 mil seguidores, postou um comercial que fez para uma rede de lanchonetes de Rio Branco. “Kkkkk esse garoto propaganda do @vemprodeck é top. Né verdade???“, legendou.

Nos comentários, os internautas apoiaram. “É verdade! Você não precisa de TV, vai bombar na internet”, afirmou uma fã. “Eu compraria só por você ser o garoto propaganda. De verdade. Adoro seu carisma”, elogiou outra.