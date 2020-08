Denatran AMPLIARÁ novamente prazo para tirar CNH

A pandemia do novo coronavírus fez o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) alongar por mais tempo o prazo de vencimento dos trâmites de obtenção da CNH. Em março, o órgão já havia confirmado a ampliação temporária de 12 para 18 meses.

“Entendíamos que a pandemia seria passageira e breve, mas ela está se estendo mais do que se imaginava”, confirmou o diretor do DENATRAN, Frederico de Moura Carneiro.

A medida é necessária porque o processo de obtenção da CNH está atrasado nos estados por conta das aulas teóricas e práticas estarem suspensas. Isso afeta diretamente os candidatos que iniciaram o processo antes da pandemia começar.

De acordo com o diretor, os detalhes e a decisão oficial sobre o adiamento dos processos da CNH serão publicados no Diário Oficial da União.

Você Pode Gostar Também:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Processo

Para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o candidato deve passar por avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental (visão, força muscular, coração, pulmão e saúde mental).

Após essa etapa, o candidato deve fazer o curso teórico, com 45 horas/aula, e ser aprovado no exame. Após isso, começam as aulas práticas. Vale ressaltar que a aprovação em uma etapa permite fazer a etapa seguinte.

Caso o candidato seja reprovado no exame teórico ou prático, ele terá que aguardar por 15 dias para fazer novo exame. Neste caso, ele não precisará repetir as etapas anteriores nas quais tiver sido aprovado, desde que o processo esteja dentro da validade.

Veja também: IPVA vai ter isenção para ESTES carros do imposto em 2020